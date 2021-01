Portugal já vacinou 74.099 pessoas

Segundo a ministra da Saúde foram vacinados profissionais de saúde e utentes e funcionários de lares.



Depois de esta manhã terem chegado a Portugal mais 79.950 doses da vacina da Pfizer, deverão chegar no decorrer da semana as primeiras 8.400 doses da vacina da Moderna, acrescentou Marta Temido no final de uma reunião da task force do Plano Nacional de Vacinação.