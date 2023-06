Portugal mantém "postura humanista" no acolhimento de refugiados defende Marcelo Rebelo de Sousa

Esta mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa foi hoje publicada no portal da Presidência da República na Internet para assinalar o Dia Mundial de Refugiado, que se celebra em 20 de junho por iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU).

O chefe de Estado começa por "reforçar a mensagem de solidariedade" do secretário-geral da ONU, António Guterres, que hoje pediu "maior apoio internacional" aos países que acolhem refugiados e "novas formas de apoio" que permitam "realojar refugiados e ajudá-los a reconstruir as suas vidas com dignidade".

Na sua mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa refere-se em particular aos "43 milhões de crianças refugiadas em todo o mundo, a quem é devida a garantia de futuro".

Quanto a Portugal, afirma que se caracteriza por uma "postura humanista" em relação aos refugiados e de "intolerância face à discriminação" daqueles que acolhe.

"O Presidente da República assinala o Dia Mundial do Refugiado recordando a postura de abertura e acolhimento que caracteriza Portugal e da qual não abdica", acrescenta.