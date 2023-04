Portugal pagou em 2022 mais de 323 mil euros em indemnizações decididas por Tribunal dos Direitos Humanos

O relatório anual relativo a 2022 do Comité de Ministros, responsável pela supervisão da execução dos acórdãos do TEDH, adianta que se registou o pagamento integral da compensação concedida pelo tribunal em nove processos, aguardando-se "a confirmação do pagamento integral e/ou dos juros de mora em seis processos para os quais o prazo indicado no acórdão do Tribunal já passou há mais de seis meses".

O TEDH, criado em 1959, é um tribunal internacional do Conselho da Europa que analisa queixas sobre violações da Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH).

Os Estados membros são atualmente 46, depois da saída da Rússia em março do ano passado, e estão obrigados a respeitar as decisões definitivas do tribunal, incluindo a Federação Russa, de acordo com o direito internacional.

O número de processos contra Portugal no Tribunal de Estrasburgo com execução suspensa aumentou em 2022 para 39, face a 28 no ano anterior.

Dos 39 processos com execução pendente por parte de Portugal, três eram casos principais "classificados com procedimento reforçado" e 12 eram casos principais "classificados com o procedimento `standard`".

Dos três primeiros, "um está pendente há cinco anos ou mais" e "cinco dos principais casos sob procedimento padrão estão pendentes há cinco anos ou mais (em comparação com quatro em 2021 e três em 2020)".

Entre os processos pendentes estão "um grupo de casos relativos à duração excessiva dos processos civis e administrativos e outro grupo relativo à sobrelotação e às condições materiais das prisões e à falta de soluções eficazes", adianta a análise.

O 16.º relatório anual do órgão político do Conselho da Europa, ao qual a sentença definitiva do TEDH é transmitida, refere que este recebeu do tribunal europeu 16 processos contra Portugal para fiscalização da sua execução (face a 11 em 2021 e nove em 2020).

O balanço de 2022 sobre Portugal adianta que o Comité de Ministros encerrou cinco casos e que "as autoridades apresentaram dois planos de ação, 10 relatórios de ação e duas comunicações".