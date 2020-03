Portugal pediu apoio à UE para repatriamento de cidadãos no Peru - MNE

Portugal pediu hoje à União Europeia (UE) para participar no financiamento do repatriamento de cidadãos europeus, 63 portugueses e 17 de outras nacionalidades, retidos no Peru, segundo uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) enviada à Lusa.