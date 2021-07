Portugal pode atingir os 240 casos por 100 mil habitantes já nos próximos seis dias

A previsão é dos peritos da Direção Geral da Saúde e do Instituto Ricardo Jorge, tendo em conta o aumento da infeção no país. O acumulado nos últimos 14 dias foi de 200 casos por 100 mil habitantes, com a variante Delta a representar quase 70% da média nacional.