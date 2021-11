Portugal pode chegar aos dois mil novos casos diários de Covid-19

Registam-se 110 casos por 100 mil habitantes com o Índice de Transmissibilidade nos 1.04



Há 29 concelhos em risco elevado e muito elevado, com Pampilhosa da Serra em risco extremo.



As autoridades de saúde apontam uma atividade epidémica reduzida, e uma posição favorável do país em relação ao resto da Europa.



No entanto, os especialistas alertam para a tendência crescente de contágio e a necessidade de intensificar o uso de máscara e ventilação de espaços fechados.