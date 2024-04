Foto: Paulo Cunha - Lusa

Portugal precisa de reforçar o número de efetivos das Forças Armadas. Pelo menos na ótica do coordenador do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES. No programa Consulta Pública, da Antena 1, João Vieira Borges debateu a possibilidade de a Europa entrar em conflito direto com Moscovo. As dificuldades do Estado Português em atrair e reter militares foi um dos pontos em destaque.