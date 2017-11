Portugal quer emissões neutras de CO2 em 2050

Foto: Ueslei Marcelino - Reuters

Este é o compromisso que Portugal vai assumir na cimeira das Nações Unidas sobre o clima, que decorre em Bona, onde o Acordo de Paris vai ser reajustado.



O acordo de Paris prevê que daqui a dois anos, em 2020, todos os países signatários do documento entreguem uma nova lista de compromissos.



Portugal integra o grupo de quatro países da aliança para a descarbonização de transportes, que prevê a redução em 24 por cento de emissões poluentes até 2030.



O ministro do Ambiente reconhece que ainda são precisas muitas medidas neste setor, para cumprir as metas.



João Matos Fernandes espera que, com os investimentos previstos nas empresas públicas, nos próximos quatro anos seja residual, e o número de autocarros a diesel em circulação menores e mais amigos do ambiente.O governante sublinha que Portugal tem incentivos fiscais e um dos maiores investimentos da Europa em mobilidade verde, nos transportes públicos.João Matos Fernandes insiste na ideia de que a preservação e salvaguarda do clima depende da mudança de comportamentos de todos.O ministro do ambiente reconhece que, por causa da seca que Portugal está a atravessar, as emissões poluentes para a produção de energia vão aumentar, porque a água está a ser necessária para o abastecimento público.