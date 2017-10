Partilhar o artigo Portugal quer enviar peritos a Oman mas abdica de tesouros no mar Imprimir o artigo Portugal quer enviar peritos a Oman mas abdica de tesouros no mar Enviar por email o artigo Portugal quer enviar peritos a Oman mas abdica de tesouros no mar Aumentar a fonte do artigo Portugal quer enviar peritos a Oman mas abdica de tesouros no mar Diminuir a fonte do artigo Portugal quer enviar peritos a Oman mas abdica de tesouros no mar Ouvir o artigo Portugal quer enviar peritos a Oman mas abdica de tesouros no mar