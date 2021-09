Portugal recebeu 23 crianças e jovens dos campos de migrantes da Grécia

São naturais do Afeganistão, Bangladesh, Egipto, Gana, Iraque, Paquistão e Sudão.



Os jovens vão depois ser acolhidos nas cidades de Braga, Fundão e Lisboa, e a chegada do grupo eleva para 143 o número de crianças e jovens no país.