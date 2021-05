Portugal recomeça a receber turistas

Com o Reino Unido já a desconfinar, com o regresso das viagens internacionais a partir desta segunda-feira, a inclusão de Portugal na lista de destinos seguros - que dispensam quarentena na chegada ao país - fez mexer as reservas dos britânicos que dispararam em comparação com o fim-de-semana anterior.







Portugal, um destino popular entre os britânicos, a inclusão na "lista verde" tem sido seguida por um aumento da oferta nas viagens para solo britânico. Na última terça-feira, a TAP anunciou o aumento da oferta de voos entre Portugal e Reino Unido, já a partir de junho.



Entre Lisboa e Heathrow, o principal aeroporto do Reino Unido, a companhia portuguesa passará a disponibilizar 19 voos semanais, em vez dos habituais 10. Já para Gatwick, que até aqui não tem voos semanais, a TAP passará a contar com cinco voos por semana.







A companhia aumentará também as ligações entre Lisboa e Manchester, passando dos 6 voos para as 16 ligações semanais. A partir do Porto, com destino a Gatwick, a transportadora assegurará 7 voos semanais, em vez dos atuais 4.



A TAP indicou que as reservas de voos entre Portugal e o Reino Unido "mais do que duplicaram" entre 7 a 9 de maio, comparando com o período de 4 a 6 de maio.



Também a easyJet aumentou o número de lugares disponíveis nas ligações entre Portugal e o Reino Unido, disponibilizando mais 20 mil lugares nestes voos. A irlandesa Ryanair também já anunciou um aumento da capacidade, colocando à venda mais 175 mil lugares a partir de dia 17 de maio (hoje), data da nova fase de desconfinamento britânico.