Portugal reduz consumo de antibióticos e sai da "lista negra" de infeções hospitalares

Foto: Roberto Sorin - Unsplash

Portugal deixou de ser um dos piores países europeus no consumo de antibióticos e em infeções hospitalares. O relatório divulgado hoje mostra uma redução geral de 23% no uso de antibióticos na comunidade. No mais usado, a descida chega aos 69%.