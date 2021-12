Portugal regista 16 mortes e 5.754 casos nas últimas 24 horas

O boletim epidemiológico diário da DGS contabiliza hoje 904 pessoas internadas, menos 39 do que na segunda-feira, das quais 153 estão em unidades de cuidados intensivos, mais uma nas últimas 24 horas.

Segundo os dados da autoridade de saúde, registaram-se três mortes na faixa etária entre os 70 e os 79 anos e 13 entre os idosos com mais de 80 anos.

Das 16 mortes, oito ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Norte, outras duas no Centro, uma no Alentejo e três no Algarve.