Portugal regista 20.041 novos casos e 46 mortos devido à covid-19

Para além da 20.041 infeções adicionais e os 46 mortos, há a registar menos 352 casos ativos, menos 13.672 contactos em vigilância e mais 20.347 recuperados.



Lisboa e Vale do Tejo voltou a reportar a maioria dos novos casos, com 6.831 novas infeções. Segue-se a região Norte com mais 5.594 casos, a região Centro com 3.819, o Algarve com 1.371 e o Alentejo com 1.060. Também nos Açores há 797 novos casos e na Madeira mais 569.







Os internamentos voltam a descer. Estão internados 2.141 doentes com covid-19, menos 129 do que ontem, e 142 em unidades de cuidados intensivos, menos cinco do que ontem.





Quanto à matriz de risco, atualizada esta quarta-feira, o boletim epidemiológico indica que o R(t) baixou para 0,76 a nível nacional e 0,75 a nível do continente e a incidência baixou para 4390,9 casos por cada 100 mil habitantes a nível nacional e 4385,9 no continente.





Desde o início da pandemia há já um total de 3.131.899 casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2 e 20.666 vítimas mortais devido à covid-19.