Portugal regista 41.511 novas infeções e 44 mortes associadas à covid-19

Registam-se menos 4.972 casos ativos, mais 46.439 recuperados da infeção e 5.359 contactos em vigilância.Com 15.984 novos casos, a região Norte continua a reportar o maior número de infeções diárias. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 11.856 casos, o Centro com 8.265, o Algarve com 1.898 e o Alentejo com 1.806. O boletim indica ainda que nos Açores se contabilizaram, em 24 horas, 1.097 novos casos e na Madeira 605.





Desde sexta-feira, desceram os internamentos por covid-19: há menos 36 doentes doentes em enfermaria (um total de 2.409) e menos cinco em cuidados intensivos (169 no total), podendo uma parte destes internamentos ter origem noutras patologias, apesar da existência de infeção com SARS-CoV-2.



Foram já reportados, desde o início da pandemia, 2.884.540 de infeções por SARS-CoV-2 e 20.171 óbitos associados à covid-19.