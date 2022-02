Portugal regista 47.199 novas infeções e 50 mortes associadas à covid-19

Registam-se mais 680 casos ativos, 46.469 recuperados da infeção e 7.285 contactos em vigilância.



Com 18.103 novos casos, a região Norte continua a reporta o maior número de infeções diárias. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 13.981 casos, o Centro com 9.198, o Algarve com 2.200 e o Alentejo com 1.952. O boletim indica ainda que nos Açores se contabilizaram, em 24 horas, 1.191 novos casos e na Madeira 574.





Desde quinta-feira, os internamentos por covid-19 voltaram a aumentar: há mais cinco doentes em enfermaria (um total de 2.445) e mais 19 em cuidados intensivos (174 no total).





A matriz de risco foi atualizada esta sexta-feira e divulgada no boletim epidemiológico. Os dados revelam, então, que a incidência continua a aumentar, sendo de 7163,7 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e de 7207,0 no continente.



Já o risco de transmissibilidade, ou R(t), continua numa tendência decrescente. Ao dia de hoje é de 1,05, tanto a nível nacional como no continente.





Foram já reportados, desde o início da pandemia, 2.843.029 de infeções por SARS-CoV-2 e 20.127 óbitos associados à covid-19.