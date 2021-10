Portugal regista 499 novos casos, sete mortes e aumento de internamentos

Segundo o boletim epidemiológico da DGS divulgado hoje, estão internadas 334 pessoas, mais 13 do que no sábado, das quais 55 em unidades de cuidados intensivos, onde não houve alterações nas últimas 24 horas.

Dos óbitos registados desde sábado, dois ocorreram na região de Lisboa, um no Norte, um no Centro, um no Alentejo e dois no Algarve.

