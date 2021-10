Portugal regista 828 novos casos e nove mortes nas últimas 24 horas

Segundo o boletim epidemiológico da DGS divulgado hoje, estão internadas 335 pessoas, menos 10 do que na terça-feira, das quais 54 em unidades de cuidados intensivos, menos duas nas últimas 24 horas.

Dos óbitos registados dois ocorreram na região de Lisboa, um no Norte, um no Centro, dois no Alentejo, dois no Algarve e um na região Autónoma dos Açores.

Quatro das vítimas mortais tinham mais de 80 anos, três entre os 70 e os 79 anos, uma entre os 60 e os 60 e uma entre os 40 e os 49 anos.