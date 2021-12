Portugal regista mais 10.016 casos e 10 mortes por Covid-19

Portugal tem hoje o terceiro dia consecutivos com mais 10 mil novos casos.







O boletim epidemiológico diário da DGS revela ainda uma diminuição do número de pessoas internadas, contabilizando hoje 857 internamentos, menos sete do que na sexta-feira, dos quais 152 em unidades de cuidados intensivos, mais três nas últimas 24 horas.





Do total de novos casos, 4073 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, 3022 na região norte, 1095 no centro, 452 no Algarve e 266 no Alentejo. Foram ainda confirmadas mais 328 infeções na Madeira e 140 nos Açores.







Das 10 mortes, três ocorreram na região Norte, três em Lisboa e Vale do Tejo, outras três duas no Centro, uma nos Açores e outra na Madeira.







De acordo com o boletim, há a confirmar mais 2539 recuperados, aumentando o total para 1.157.598 Há ainda mais 7647 casos ativos (99.594 no total) e mais 3940 contactos em vigilância (122.400 no total).





Segundo os dados da autoridade de saúde, a maioria dos óbitos registou-se entre os idosos com mais de 80 anos, num total de sete, seguido da faixa etária dos 70 aos 79, com dois, tendo ainda ocorrido uma morta entre os 60 e os 65 anos.



O maior número de óbitos desde o início da pandemia continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (12.248), seguindo-se as faixas etárias entre os 70 e os 79 anos (4.077) e entre os 60 e os 69 anos (1.731).



O maior número de novos casos diagnosticados é da faixa etária entre os 20 e os 29 anos (2.202), seguido dos 30 aos 39 anos (1.756), dos 10 aos 19 anos (1.368). dos 40 aos 49 anos (1.258), dos 50 aos 59 anos (1.255), até aos 9 anos (742), dos 60 aos 69 anos (627), dos 70 aos 79 anos (221) e dos idosos com mais de 80 anos (103).