Portugal regista mais 12.794 casos e 18 vítimas mortais devido à covid-19

O relatório da Direção-Geral da Saúde indica que há mais 4.457 casos ativos e 8.319 recuperados, nas últimas 24 horas.



Lisboa e Vale do Tejo volta a reportar o maior número de casos, registando mais 5.252 do que ontem. Na região Norte contabilizaram-se mais 2.066, no Centro mais 2.498, no Alentejo 1.041 e no Algarve 832. Nos Açores também há mais 342 infeções e na Madeira 762.



Os internamentos de doentes com covid-19 continuam a diminuir: estão em enfermaria 1.127 doentes - menos 47 do que ontem - e em cuidados intensivos 70 - menos dois.



De acordo a novo avaliação da matriz de risco, o índice de transmissibilidade do vírus aumentou de 0,84 para 0,91 a nível nacional e de 0,83 para 0,90 a nível do continente. Já a incidência está nos 1411,2 casos de infeção ativa por cada 100 mil habitantes no país (1330,6 a nível do continente).

DGS passa a divulgar dados só às sextas-feiras

A Direção-Geral da Saúde anunciou, esta quinta-feira, que passará a divulgar os dados epidemiológicos e de vacinação da covid-19 apenas uma vez por semana, às sextas-feiras.



"A atual fase [da pandemia] justifica a alteração do padrão de divulgação, sendo descontinuados ambos os relatórios diários", acrescenta a DGS num comunicado que acompanhou a divulgação do boletim de hoje.



O novo formato do relatório de situação terá "o número de casos confirmados e de óbitos em Portugal, acumulado a sete dias, bem como a ocupação hospitalar diária no continente, com a respetiva variação semanal". Serão também divulgados dados diferenciados por região e idade sobre número de casos, internamentos e mortes.



"Os internamentos refletirão as camas ocupadas com casos de covid-19", indica também a DGS.



Os dados da vacinação incluirão as doses iniciais, completas e de reforço por idades. Deixam de ser divulgados os dados da vacinação contra a gripe no relatório de situação, que será divulgado juntamente com o relatório de monitorização da pandemia.



"Este modelo de divulgação de dados será ajustado sempre que a situação epidemiológica o justifique", ressalva a DGS.