Portugal regista mais 17 mortes e 4670 novos casos de covid

Portugal registou também mais oito pessoas internadas, segundo a Direção-Geral da Saúde.Ao dia de hoje estão internadas 841 pessoas com covid-19, mais oito do que na terça-feira, das quais 116 em unidades de cuidados intensivos, categoria que não registou alterações últimas 24 horas.A maior parte dos novos casos foi diagnosticada na zona Norte (1.438), seguindo-se Lisboa e vale do Tejo (1.401) e zona Centro (1.231).









c/ Lusa