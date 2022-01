Portugal regista mais 21.917 casos e 31 mortes por covid-19

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), há a registar mais 18.083 recuperados e mais 3803 casos ativos. Há ainda mais 20.217 contactos em vigilância.





Estão hoje internados em enfermaria 1938 doentes (mais 125 do que no dia anterior) e 174 em unidades de cuidados intensivos (mais seis do que na véspera).







Do total de novos casos, 8937 foram registados na região norte, 7938 em Lisboa e Vale do Tejo, 2078 na região centro, 796 no Algarve e 532 no Alentejo. Foram ainda registadas mais 1232 infeções na Madeira e 404 nos Açores.





Relativamente aos óbitos, 17 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, seis na região norte, três no centro, três no Algarve, um no Alentejo e um na Madeira.







Desde que foi identificado o primeiro caso de covid-19 em Portugal, já foram confirmados 1.906.891 casos e 19.334 óbitos.



Incidência sobe e R(t) desce





O boletim da DGS reporta ainda uma subida da incidência e uma descida do R(t).







Relativamente à incidência, esta passou de 3813,6 casos de infeção por 100 mil habitantes para 3840 a nível nacional. A nível continental, este indicador registou também um crescimento, passando de 3796 casos por 100 mil habitantes para 3840, o mesmo valor da incidência nacional.





O índice de transmissibilidade, ou R(t), registou uma descida, passando de 1,19 a nível nacional e continental para 1,13.