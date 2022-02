Portugal regista mais 24 mortes e 4.209 casos de covid-19

Esta segunda-feira, há mais 3.423 casos ativos e 762 recuperados.





Lisboa e Vale do Tejo registou mais 1.211 infeções, a região Norte 1.004, no Centro foram contabilizadas 716 infeções, no Algarve 402 e no Alentejo 217. Também na Madeira há mais 406 casos e nos Açores 253.





Segundo o boletim epidemiológico, estão internados 1.478 doentes com covid-19 (mais 82 do que no domingo) e continuam 102 em unidades de cuidados intensivos.





Quanto à matriz de risco, atualizada esta segunda-feira, o relatório da Direção-Geral da Saúde indica que a incidência desceu para 1806,8 casos de infeção por 100 mil habitantes a nível nacional e para 1728 no continente. Já o R(t) subiu para 0,75 a nível nacional e 0,73 no continente.