Portugal regista mais 2.752 casos de Covid-19 e 18 óbitos

Há mais 711 casos ativos, nesta segunda-feira, assim como 2.023 recuperados e mais 616 contactos em vigilância.





Lisboa e Vale do Tejo reportou 1.083 novos casos, a região Norte 873, a região Centro 370, o Algarve 158 e o Alentejo 94. Na Madeira também há mais 112 casos de covid-19 e nos Açores mais 62.





Neste momento, estão internados 943 doentes covid em enfermaria (mais 12 do que ontem) e 152 em cuidados intensivos (mais sete).





Relativamente à matriz de risco, Portugal está na zona vermelha, com uma nova subida na incidência. Portugal passou de 525,5 para 558,5 casos de infeção por cada 100 mil habitantes a 14 dias. Se considerarmos apenas o continente, o valor é agora de 562,3 casos (uma subida relativamente aos 531,2 na sexta-feira).



Já o R(t) a nível nacional mantém-se no valor que apresentou na actualização anterior, de 1,07 a nível nacional, enquanto no continente desceu para 1,06.