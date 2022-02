Portugal regista mais 27.651 casos e 47 óbitos devido à covid-19

Segundo o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde, há esta segunda-feira mais 27.651 casos de infeção no país, elevando o total desde o início da pandemia para 3.025.421.



Deram-se ainda mais 47 mortes por covid-19 no último dia, aumentando para 20.401 o total acumulado em todo o território português.



Já as recuperações, nas últimas 24 horas, foram 17.526, passando o total para 2.388.235.







Dos novos casos de infeção registados, 9.120 ocorreram na região Norte, 5.516 no Centro, 8.520 em Lisboa e Vale do Tejo, 1.569 no Alentejo, 1.452 no Algarve, 901 nos Açores e 573 na Madeira.





Dos óbitos, 18 deram-se no Norte do país, 15 no Centro, nove em Lisboa e Vale do Tejo, um no Alentejo, um no Algarve, dois nos Açores e um na Madeira.