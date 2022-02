Portugal regista mais 28 mortes e 9.851 casos de covid-19

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico, Portugal tem hoje 1.378 doentes internados nos hospitais (menos 123 do que no dia anterior), dos quais 101 em unidades de cuidados intensivos (mais três do que na véspera).







Nas últimas 24 horas recuperaram da doença mais 19.755 pessoas, aumentando o total de recuperados para 2.784.000. Há ainda menos 9.932 casos ativos e menos 12.161 contactos em vigilância.





Do total de novos casos, 3.398 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, 1.881 na região norte, 2.177 no centro, 643 no Algarve e 624 no Alentejo. Foram ainda confirmadas mais 694 infeções nos Açores e 434 na Madeira.





Relativamente aos óbitos, nove foram reportados na região norte, nove em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Algarve, três no centro, dois nos Açores e um no Alentejo.





Desde que foi identificado o primeiro caso de covid-19 em Portugal, já foram confirmadas 3.251.302 infeções e 21.001 mortes associadas à doença.





A incidência a 14 dias da covid-19 situa-se, atualmente, em 2.222,5 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e em 2.157,4 casos a nível continental. Já o índice de transmissibilidade, ou R(t), é de 0,73 a nível nacional e de 0,71 no continente.