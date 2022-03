Portugal regista mais 32 mortos e 15.068 casos de covid-19

De acordo com o boletim desta segunda-feira, há mais 15.068 casos de covid-19 e 32 mortos, nas últimas 24 horas. As autoridades registaram ainda mais 2.387 casos ativos e 12.649 recuperados.



Em Lisboa e Vale do Tejo foram contabilizados 5.854 novos casos, desde ontem. Na região Centro há mais 3.607, no Norte 2.377, no Alentejo 1.111 e no Algarve mais 874. Também na região Autónoma da Madeira foram confirmados mais 733 e nos Açores 511.



Os internamentos, segundo os dados do boletim desta terça-feira, estão a diminuir: há menos 25 doentes em enfermaria e menos três em Unidades de Cuidados Intensivos.



Em Portugal, já se confirmaram 3.352.874 casos de infeção e 21.248 óbitos, desde o início da pandemia.