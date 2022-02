Portugal regista mais 55 mortes e 18.135 casos de covid-19

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado ao início da tarde desta terça-feira, Portugal tem 2270 doentes internados (menos 94 do que no dia anterior), dos quais 147 em unidades de cuidados intensivos (menos um do que na véspera).





Desde segunda-feira, recuperaram da doença mais 30.112 pessoas, aumentando o total de recuperados para 2.554.403. Existem esta terça-feira 536.835 casos ativos (menos 12.032) e 574.788 contactos em vigilância (menos 14.501).





Do total de novos casos, 5592 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, 5247 na região norte, 4011 no centro, 1132 no Alentejo e 981 no Algarve. Foram ainda confirmadas mais 629 infeções nos Açores e 543 na Madeira.







Relativamente aos óbitos, 19 foram reportados em Lisboa e Vale do Tejo, 17 na região norte, dez no centro, três no Alentejo e um no Algarve. Nas regiões autónomas, foram confirmadas mais quatro mortes nos Açores e mais uma na Madeira.





A incidência a 14 dias encontra-se atualmente em 4986,6 casos de covid-19 por 100 mil habitantes a nível nacional e em 5000,0 casos no continente. Já o índice de transmissibilidade, ou R(t), é de 0,81 a nível nacional e de 0,80 no continente.





Desde que foi identificado o primeiro caso de covid-19 em Portugal, já foram confirmadas 3.111.858 infeções e 20.620 mortes associadas à doença.