Portugal regista máximo de testagem semanal à Covid-19

Destes, cerca de 337.967 foram testes PCR e aproximadamente 656.486 foram Testes Rápidos de Antigénio (TRAg) de uso profissional, numa média diária de mais de 142 mil testes efetuados durante este período.





Na semana de 1 a 16 de dezembro, a média diária tinha sido de 127 mil testes.Desde o início do mês, Portugal registou números de testagem diária superiores a 100 mil testes em 12 dos 16 dias já contabilizados, sendo o dia 10 de dezembro aquele em que, até à data, mais testes foram realizados: 197.718.Os testes rápidos de antigénio voltaram a ser gratuitos a partir de 19 de novembro, uma medida que abrange agora toda a população (quatro testes gratuitos por mês por pessoa). Pretende-se com a medida ajudar a controlar a pandemia.“A reativação do regime excecional e temporário de comparticipação dos TRAg visa contribuir para a deteção e isolamento precoce de casos, prevenir e mitigar o impacto dainfeção por SARS-CoV-2 nos serviços de saúde e nas populações vulneráveis, assim como reduzir e controlar a transmissão da infeção por SARS-CoV-2 e monitorizar a evolução epidemiológica da COVID-19”, refere o comunicado da task force de testagem.