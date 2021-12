Portugal regista menos infecções, mas houve mais 15 mortes associadas à Covid 19

O boletim diário da Direcção Geral da Saúde dá conta de mais 15 óbitos e cerca de 2300 novos casos de infecção por coronavírus. Quanto aos internamentos, há um aumento significativo. Mais 30, as pessoas hospitalizadas com Covid 19. Uma delas, numa Unidade de Cuidados Intensivos.