Portugal registou 831 ocorrências nas últimas 48 horas devido ao mau tempo

Houve quedas de árvores, de estruturas e algumas inundações.



As regiões mais afetadas foram a Grande Lisboa, a Área Metropolitana do Porto e o Algarve.



Na sexta-feira, o mau tempo obrigou a cancelar alguns desfiles de Carnaval.



Em relação aos grandes corsos previstos para domingo, a situação ainda vai ser avaliada.



Para já, as preocupações são com a agitação marítima. Há alerta laranja entre as 15h00 e a meia-noite para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga.