Portugal registou mais 375 casos de Covid-19

A Região de Lisboa e Vale do Tejo volta a subir para quase três centenas de infetados, 288 mais precisamente, o que representa cerca de 77% do total de novas infeções do dia. Morreram mais oito pessoas. Todas as vítimas mortais tinham mais de 80 anos. De destacar o número de recuperados que é o maior dos últimos 50 dias, 560 pessoas ficaram curadas da doença. Feitas as contas, sem os recuperados e os óbitos, há 13 mil 640 casos activos em Portugal. É o segundo dia consecutivo em que o número de pessoas infetadas diminui. O receio de uma segunda vaga é no entanto já assumido pelas autoridades de saúde, mas que acreditam que não será necessário novo confinamento geral.