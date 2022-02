Portugal reporta mais 28 mortes e 13.158 casos de covid-19

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico, Portugal tem hoje menos 117 doentes nos hospitais com covid-19, nomeadamente menos dez em unidades de cuidados intensivos (UCI). No total, estão hoje internados 1646 doentes, dos quais 101 em UCI. Nas últimas 24 horas, recuperaram da doença mais 14.500 pessoas, aumentando o total de recuperados para 2.732.009. Há ainda menos 1370 casos ativos e menos 15.570 contactos em vigilância.





Do total de novos casos, 4745 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, 2747 na região norte, 2647 no centro, 917 no Algarve e 859 no Alentejo. Foram ainda confirmadas mais 799 infeções nos Açores e 444 na Madeira.





Relativamente aos óbitos, 11 foram reportados na região centro, nove em Lisboa e Vale do Tejo, seis no norte, um no Alentejo e um no Algarve.





Desde que foi identificado o primeiro caso de covid-19 em Portugal, já foram confirmadas 3.219.439 infeções e 20.922 mortes.

Incidência continua a descer





O boletim desta quarta-feira confirma ainda a tendência decrescente da incidência a 14 dias da covid-19. A nível nacional, este indicador passou de 2934,0 casos por 100 mil habitantes para 2533,7 casos. No continente, a incidência é agora de 2470,4 casos por 100 mil habitantes - na última atualização era de 2890,9 casos.





Já o índice de transmissibilidade, ou R(t), aumentou ligeiramente a nível nacional. Este indicador passou de 0,71 para 0,72, enquanto no continente continua fixado nos 0,70.