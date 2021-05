Portugal sem mortes e 609 novos casos nas últimas 24 horas

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem mais novos casos confirmados com 327, mais de metade do total registado, 609.

Portugal passa hoje a barreira diária dos 600, o que não acontecia desde 26 de abril.

Em contraponto, e sem registo de nenhuma morte relacionada com o novo coronavírus, o número de internamentos em unidades de cuidados intensivos baixou para 49 (menos três do que sexta-feira), sendo a primeira vez com menos de 50 internados nestas unidades críticas desde 07 de setembro.

Também o número de doentes internados em enfermaria voltou desceu, com menos dois registos para um total de 244.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos mais 99 casos, num total de 22.633.