Portugal sem plano de prevenção para doenças sexualmente transmissíveis

Foto: Priscilla Du Preez - Unsplash

Numa altura em que as doenças sexualmente transmissíveis estão a disparar em Portugal, o país não tem qualquer plano para prevenir estas situações.

A Direção-Geral da Saúde chegou a criar um grupo de trabalho dedicado a esta matéria, mas durante a pandemia o projeto caiu por terra, sem efeitos práticos.



Desde então, a DGS continua sem uma estratégia para travar a subida das doenças de transmissão sexual.



As autoridades de saúde confirmaram a existência de um surto de Hepatite A no país e foram já identificados 23 casos desde o início do ano, quase metade em contexto de transmissão sexual.