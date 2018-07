Portugal sem plásticos, quem está interessado?

Foto: Jon Nazca - Reuters

O objetivo é sensibilizar os portugueses para a redução do uso de sacos de plástico.



As associações ambientalistas Quercus e Zero destacam a atuação positiva dos portugueses, mas defendem que se pode fazer mais, nomeadamente taxar outro tipo de sacos, como conta a jornalista Ana Jordão.



A campanha da Quercus é lançada no Dia Internacional sem Sacos de Plástico.