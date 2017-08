Portugal sob risco elevado a muito elevado de exposição a raios ultravioleta

Lusa 18 Ago, 2017, 07:44 | País

À exceção das ilhas do grupo oriental da região autónoma dos Açores, todo o restante território nacional apresenta risco muito elevado de exposição aos raios UV.

Para as regiões com risco `muito elevado`, o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, `t-shirt`, guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

Os índices UV variam entre 1 e 2, em que o UV é `baixo`, 3 a 5 (`moderado`), 6 a 7 (`elevado`), 8 a 10 (`muito elevado`) e superior a 11 (`extremo`).

O IPMA prevê para hoje nevoeiro matinal no litoral oeste, vento moderado a forte no litoral e terras altas, céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso (Cascais) até meio da manhã e possibilidade chuvisco na faixa costeira a norte do Cabo Raso até ao início da manhã.

Prevê ainda uma pequena descida da temperatura máxima.

Hoje as temperaturas máximas esperadas variam entre os 25.º e os 30.º no litoral do continente, e entre os 30.º e os 38.º no interior.

As previsões de tempo quente mantêm os distritos Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja sob aviso meteorológico amarelo até às 18:00 de hoje e o distrito de Faro até às 10:00.

A região autónoma da Madeira está também sob aviso amarelo por previsões de tempo quente, até às 21:00 de sábado.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave numa escala de quatro e aplica-se a situações de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.