Portugal sobe dois lugares no Índice de Desempenho das Alterações Climáticas

Foto: Manuel de Almeida/Lusa

Portugal subiu dois lugares, para 14ª posição, no Índice de Desempenho das Alterações Climáticas. Esta tabela que avalia as políticas climáticas de 59 países foi divulgada esta segunda-feira na Conferência do Clima, em Sharm El Sheikh, no Egito.