Portugal sofreu retrocessos na qualidade da democracia

O relatório - do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Social (International IDEA), com sede em Estocolmo -- mede o desempenho democrático de 158 países desde 1975 e procura fornecer um diagnóstico sobre o estado das democracias em todo o mundo.De uma forma geral, o relatório mostra que o mundo está a tornar-se mais autoritário e que os governos democráticos estão a retroceder, recorrendo a práticas repressivas e enfraquecendo o Estado de Direito.- sendo o único país da Europa Ocidental que regista uma queda em três parâmetros de avaliação.Na Europa de Leste há países - como a Hungria, a Polónia e a Eslovénia - que caíram em quatro parâmetros, mas, a ocidente, o regime português foi o que comparou pior relativamente ao relatório de 2019.Ainda assim, em vários parâmetros de medição do estado da democracia, Portugal mede-se de forma positiva contra a média do grupo dos países da Europa Ocidental - que inclui Alemanha, França, Países Baixos, Suíça ou Reino Unido - e está até acima da média do grupo da Europa do Sul -- onde se encontra, ao lado de Chipre, Grécia, Itália, Espanha e Turquia.





Setores mais vulneráveis







Nos parâmetros de representação governamental, a pontuação de Portugal é de 0.87, contra 0.84 da Europa Ocidental e 0.80 da Europa do Sul; na transparência eleitoral, a pontuação de Portugal é de 0.92, contra 0.90 da Europa Ocidental e 0.84 da Europa do Sul; na liberdade dos partidos políticos, a pontuação de Portugal é de 0.79, contra 0.76 da Europa Ocidental e 0.75 da Europa do Sul; e nas liberdades cívicas, a pontuação de Portugal é de 0.89, contra 0.87 da Europa Ocidental e 0.75 da Europa do Sul.As debilidades do regime democrático português estão, essencialmente, nas áreas em que o país sofreu um retrocesso relativamente a 2019.A crise sanitária pode ter tido um impacto negativo na democracia portuguesa, como aconteceu com numerosos países um pouco por todo o mundo, concluem os investigadores do International IDEA.", disse à Lusa Kevin Casas-Zamora, secretário-geral do International IDEA.Sobre o parâmetro da corrupção, Casas-Zamora atribui os sinais mais preocupantes a um aumento da visibilidade pública do problema em Portugal.

"Pelo que nos apercebemos, houve uma série de investigações judiciais que revelaram problemas graves de corrupção que envolvem juízes e altos responsáveis políticos", concluiu o secretário-geral da organização responsável pelo relatório.





Pandemia de covid-19 agravou qualidade das democracias globais



Os efeitos políticos mundiais da pandemia de covid-19 ainda se vão fazer sentir nos próximos anos, à medida que a qualidade das democracias se degrada, defendeu Kevin Casas-Zamora.



Em declarações à Lusa, Kevin Casas-Zamora mostrou-se preocupado com os resultados do mais recente relatório que revela que o planeta está a tornar-se mais autoritário, com o número de países que seguiram uma trajetória autoritária em 2020 a superar o número daqueles que seguiram uma trajetória democrática.



A pandemia de covid-19 agravou a estabilidade de vários regimes democráticos, mas a tendência de degradação das democracias no mundo já se fazia sentir há vários anos, explicou Casas-Zamora.







Regimes autoritários ultrapassam democracias em África



Pela primeira vez em quase uma década, o número de países africanos classificados como autoritários no Relatório sobre o Estado Global da Democracia ultrapassa o número de democracias.



O estudo, que mede o desempenho democrático de 158 países desde 1975 e classifica os regimes como democráticos, híbridos ou autoritários, tem um relatório regional sobre África, que revela um declínio gradual da qualidade da democracia no continente.



Em 1985, exemplificam, havia apenas três democracias e 42 regimes autoritários em África, mas em 2015 já havia 22 regimes democráticos no continente.



Em 2020, ano a que se refere o relatório, a organização classifica 18 países como democracias, 19 como regimes autoritários e 13 como regimes híbridos.





Brasil vive retrocesso democrático desde 2016



O Brasil está a viver um retrocesso democrático desde 2016 e foi no ano passado o país que registou mais indicadores de democracia em queda no mundo, revela o relatório.



"O Brasil foi a democracia com o maior número de atributos em queda em 2020", concluem os autores do relatório, que contabilizam o país lusófono como um dos cinco que mais caíram na média dos 16 subatributos nos últimos 10 anos, juntamente com a Turquia, a Nicarágua, a Sérvia e a Polónia.



Esta deterioração da qualidade democrática foi gradual e constante. Em 2015 apenas um subatributo estava em queda, em 2016 foram quatro, em 2017 cinco, em 2018 sete, e em 2019 e 2020 foram oito.











No final, o relatório do International IDEA recomenda um conjunto de medidas políticas para reforçar os regimes democráticos, "através de contratos sociais mais equitativos e sustentáveis", que podem ir desde a reforma de instituições políticas à criação de mecanismos de defesa contra as ameaças autoritárias.