Portugal tem 2216 novos casos e mais 14 mortes por covid

Segundo a DGS, aumentou o número de pessoas internadas com a doença nas últimas 24 horas: são hoje 948 (mais 37 do que no domingo) e 135 delas estão em unidades de cuidados intensivos (mais uma).



A maior parte dos novos casos foi diagnosticada na região Norte (683), seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo (662), o Centro (480), o Algarve (218) e o Alentejo (50).



Das 14 mortes, cinco ocorreram na região do Algarve, quatro em Lisboa e Vale do Tejo, três na região Norte e duas na região Centro.



Incidência volta a aumentar e Rt baixa para 1,10



A incidência de infeções do vírus SARS-CoV-2 a nível nacional voltou a aumentar, passando para 410,4 casos por 100 mil habitantes, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) desceu ligeiramente para 1,10 no país.



Segundo o boletim epidemiológico, a nível nacional, a taxa de incidência passou, desde sexta-feira, de 374 casos de infeção por 100 mil habitantes a 14 dias para os atuais 410,4.



Considerando apenas Portugal continental, este indicador registou também um crescimento de 376,5 casos por 100 mil habitantes para 413,9.



O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - registou um ligeiro decréscimo a nível nacional, de 1,13 para 1,10 entre sexta-feira e hoje, descendo de 1,14 para 1,11 ao nível de Portugal continental.









c/ Lusa