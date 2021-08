Portugal tem já 72 por cento da população com vacinação completa

Isto significa que Portugal tem neste momento 72 por cento da população com a vacinação completa.



Este domingo a afluência aos centros de vacinação foi menor do que no primeiro dia. Nos últimos três dias foram efetuados mais de 47 mil pedidos para vacinação de jovens entre os 12 e 17 anos.