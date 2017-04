Portugal tem reserva estratégica de 200 mil doses de vacinas contra o sarampo

Foto: António Pedro Santos - Lusa

"As vacinas em Portugal estão disponíveis. As crianças podem ser e devem ser imunizadas e não temos problemas de falta de vacinas", frisou Francisco George.



Segundo o diretor-geral da Saúde, as crianças que "completam este ano 12 meses de idade têm as vacinas disponíveis". E há também "disponibilidade de vacinas" para "todos aqueles que nasceram há cinco anos" e que devem receber agora um reforço "antes de entrar para a escola primária".



"Mas mais ainda, temos uma reserva estratégica de 200 mil doses de vacinas que podemos disponibilizar, 200 mil doses que em caso de necessidade poderão ser utilizadas. Não temos aqui um problema de falta de recursos. Todos têm possibilidade de ser protegidos", revelou.



"Não tememos uma epidemia de grande escala. A magnitude do nosso problema não é comparável com outros países europeus. Estamos em contacto com a Comissão Europeia e com a Organização Mundial de Saúde. A nossa situação tem sido relatada no exterior e motiva inveja, como nós conseguimos assegurar uma cobertura tão alta. É preciso que todos acreditem que temos todos os meios para impedir a propagação com níveis assustadores, como aqueles que existem noutros países", sublinhou.