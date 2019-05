Portugal teve a maior redução de emissões de CO2 da União Europeia

RTP08 Mai, 2019, 12:37 | País

De acordo com um relatório do Eurostat divulgado esta quarta-feira, Portugal foi o líder na redução de CO2 o ano passado, seguindo-se a Bulgária (com uma redução de 8,1 por cento), a Irlanda (6,8 por cento) e a Alemanha (5,4).



Os dados do gabinete estatístico da UE registam uma redução média europeia de 2,6 por cento das emissões de CO2 provenientes da combustão de combustíveis fósseis.



Por outro lado, o Estado-membro a registar o maior aumento de dióxido de carbono foi a Letónia, com mais 8,5 por cento, seguida por Malta (6,7 por cento), Luxemburgo (3,7) e Polónia (3,5).



As emissões de CO2 representam cerca de 80 por cento do total de gases com efeito de estufa na União Europeia.



O Eurostat frisa ainda que as importações e exportações de produtos energéticos têm impacto nas emissões de dióxido de carbono no país onde os combustíveis fósseis são processados.