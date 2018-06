Portugal vai abrir concurso para admitir cinco funcionários consulares

Lusa27 Jun, 2018, 15:51 | País

A abertura do concurso foi confirmada à agência Lusa pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, à margem de um encontro com centenas de portugueses e lusodescendentes que decorreu na cidade de Maracay, 100 quilómetros a oeste de Caracas.

"Destacaria, por um lado a informação que prestei da abertura de um novo concurso público para a admissão de pessoal tendo em vista reforçar os postos consulares com mais cinco funcionários, isto para além dos dois que virão do instituto dos registos e do notariado ", disse.

Por outro lado sublinhou que já está a ser feito um esforço para modernizar, em termos informáticos, a rede consular, em particular na Venezuela.

"Gostaria de subinhar as medidas que foram anunciadas no seguimento do encontro com os portugueses da circunscrição consular de Valência numa sessão de esclarecimento que durou várias horas e que permitiu esclarecer dúvidas e informar muitos desses portugueses e lusodescendentes sobre questões consulares, apoios ao movimento social e sobre o apoio à promoção do ensino da língua portuguesa", disse José Luís Carneiro.