Portugal vai acolher os oito marroquinos que desembarcaram no Algarve

Os oito marroquinos pediram esta madrugada esse estatuto de proteção.O grupo, composto por jovens com idades entre os 16 e 26 anos ficou durante a noite em Vila Real de Santo António e será esta quinta-feira transferido para o Centro Português para o Refugiado, em Lisboa.

“À semelhança de outros que chegaram a Portugal, ser-lhes-á assegurado e registado o seu pedido, e ser-lhes-á providenciada documentação que comprova o período de análise, para que, durante esse tempo, lhes possa ser garantida assistência médica, educação, alojamento e meios de subsistência”, refere o SEF em comunicado.



A hipótese já tinha sido admitida ontem por Cristina Gatões, diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, em entrevista no Algarve.Os jovens foram intercetados na praia de Monte Gordo, depois de um alerta de populares.

Serão provenientes de Jadid, uma cidade perto de Casablanca, Marrocos. Terão estado cinco dias no mar, num pequeno barco com dois motores. O destino final seria Espanha.Em dezembro de 2007, as autoridades detetaram um grupo de 19 imigrantes alegadamente provenientes de Marrocos na ria Formosa, junto a Olhão, naquele que foi o primeiro incidente do género registado na costa portuguesa.