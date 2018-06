Portugal vai perder um quarto da população nos próximos 50 anos

As projecções da Comissão Europeia são pessimistas. Nos próximos 50 anos, Portugal vai perder 23 por cento da população. Em 2070, serão oito milhões de habitantes, 44 por cento terão mais de 80 anos.



Entre os 15 e os 64 anos, representando a população activa, serão 4,2 milhões, de acordo com o relatório do envelhecimento.



O Ministro do Trabalho diz que é possível inverter esta tendência.