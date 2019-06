Portugal vai receber cinco dos 40 migrantes recuperados pela Sea Watch

Trata-se do navio da Organização Não Governamental que atracou à força em Lampedusa na última madrugada. A bordo do navio estavam 40 migrantes que vão ser distribuídos por cinco países.



Portugal, França, Alemanha, Luxemburgo e Finlândia vão receber os 40 migrantes que desembarcaram no Sea Watch 3. O navio tinha 40 migrantes que estavam há 17 dias a bordo.