Portugal vive o quarto dia de situação de contingência

O comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, afirmou, num "briefing" com jornalistas, na quarta-feira à noite, que o país está a viver uma “situação inédita” e grave, lembrando que o IPMA colocou 16 distritos em aviso vermelho, “algo que não acontecia há vários anos.Às 23h55, no “site” da Proteção Civil havia registo de um total de 70 incêndios, 22 em curso, cinco em resolução e 43 em fase de conclusão. Estes fogos estãavam a ser combatidos por 4.416 operacionais, apoiados por 1.367 veículos.Entre as 14 ocorrências consideradas significativas pela Proteção Civil na quarta-feira, André Fernandes destacou os incêndios de Abuil, em Pombal (Leiria), que envolveram 450 operacionais, o de Caranguejeira, em Leiria, com 371, o de Faro, com 370 e o de Palmela (Setúbal), com 460.A área ardida desde o início da onda de calor até ao momento está estimada em 10 mil hectares.Não há vítimas mortais, mas na quarta-feira, o incêndio em Palmela fez dez feridos, cinco dos quais bombeiros.Portugal continental está em situação de contingência até às 23h59 de sexta-feira devido às previsões meteorológicas, que apontam para o agravamento do risco de incêndio, com temperaturas que podem ultrapassar os 45º em algumas partes do país.A situação de contingência corresponde ao segundo nível de resposta previsto na lei da Proteção Civil e é declarada quando, face à ocorrência ou iminência de acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal.A maioria dos distritos de Portugal continental estão sob aviso vermelho, o mais grave, devido ao tempo quente, com mais de uma centena de concelhos em perigo máximo de incêndio rural, segundo o IPMA.