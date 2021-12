Portugal volta a ultrapassar máximo de testagem diária à Covid-19

, avança a um comunicado da Task Force enviado às redações.Estes números não incluem autotestes. Entre 1 e 22 de dezembro, realizaram-se no País mais de três milhões de testes à Covid-19, incluindo mais de 2,1 milhões TRAg de uso profissional.Quanto à sua tipologia, já foram realizados em Portugal, desde o início da pandemia, cerca de 16,1 milhões testes RT-PCR e 8,4 milhões TRAg de uso profissional.Os TRAg de uso profissional efetuados nos laboratórios e farmácias aderentes ao regime excecional de comparticipação voltaram a ser gratuitos desde 19 de novembro, uma medida que abrange, agora, toda a população e que foi reforçada com a possibilidade de cada utente passar a poder realizar até seis testes gratuitos por mês, com vista a intensificar a proteção da saúde pública e o controlo da pandemia Covid-19, vigorando até 31 de dezembro.A reativação do regime excecional e temporário de comparticipação dos TRAg visa contribuir para a deteção e isolamento precoce de casos, prevenir e mitigar o impacto da infeção por SARS-CoV-2 nos serviços de saúde e nas populações vulneráveis, assim como reduzir e controlar a transmissão da infeção por SARSCoV-2 e monitorizar a evolução epidemiológica da Covid-19.





