Portugal voltou a registar mais de mil casos diários de covid-19

A barreira de mil casos é uma questão psicológica, admite Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. %u201CÉ mais um sinal de que a situação está a agravar-se%u201D e era %u201Cexpectável%u201D que assim acontecesse, dado o evoluir do número de casos nas últimas semanas.



Mexia alerta que não é possível fazer uma comparação direta com a situação em março ou abril, porque a capacidade de diagnóstico é agora maior do que era então. No entanto, alerta que é uma %u201Csobrecarga para a capacidade de resposta e deve fazer pensar no que podemos melhorar para interromper as cadeias de transmissão%u201D.



O responsável lembra que o aumento de casos começou no final de agosto, quando ainda não tinha recomeçado a escola, nem as férias tinham acabado, lembrando o cansaço e a fadiga com as medidas restritivas. Considera que o número de casos em contexto escolar não tem sido elevado.



Neste momento, o grupo mais afetado é mais novo do que anteriormente, o que diminui os internamentos e a mortalidade.



Ainda assim, fonte de preocupação é o facto de haver alguma perplexidade sobre a forma como as pessoas foram infetadas, indiciando uma transmissão comunitária que não se pode determinar e por isso obriga a medidas restritivas mais genéricas, como distanciamento social, uso de máscara, por exemplo. E para isso, é um %u201Cesforço coletivo%u201D.



No entanto, Ricardo Mexia tenta afastar a ideia de que há aglomerações a evitar nos centros de saúde ou hospitais, realçando a existência de circuitos diferenciados e a necessidade de dar resposta clínica a outras patologias.